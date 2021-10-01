دعا وزير الاشغال والطاقة في الحكومة اللبنانية علي حمية “لإعادة تفعيل دور لبنان الريادي عبر عودة الحياة الى المنطقة الحرة والعمل بها هي كرسالة حياة وأمل”، وتابع ان “المنطقة الحرة لها أهمية محورية في مرفأ بيروت وفي الاقتصاد الوطني وفي التجارة الإقليمية والعالمية”.

كلام حمية جاء الجمعة خلال استقباله وفدا من “تجمع شاغلي المستودعات الخاصة المستثمرة في المنطقة اللوجستية الحرة في مرفأ بيروت” برئاسة نبيل خوري.

ووضع الوفد الوزير حميه في هواجسه “لمرحلة ما بعد اعادة اعمار مرفأ بيروت ووضع المخطط التوجيهي له ومصير ضمان التعويضات عن الخسائر من شركات التأمين التي تجاوزت الـ50 مليون دولار، فضلا عن الضمانات في ظل العديد من السيناريوات المعدة لإعادة إعمار المرفأ، بحيث ان هذه الهواجس تعتبر حيوية بالنسبة للتجمع وتشجع على الاستثمار مجددا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام