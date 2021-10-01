جبهة العمل الاسلامي: خيار المقاومة هو الأنجع والأقصر للنصر والتحرير ضد العدو

أشادت “جبهة العمل الاسلامي “بإسقاط حزب الله طائرة مسيرة لجيش العدو الصهيوني في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان”.

واعتبرت في بيان، ان “اسقاط تلك الطائرة يؤكد مصداقية المقاومة، وأنه لا حياد مع هذا العدو الماكر، وأن كل من يدعو إلى الحياد هو إما جاهل بحقيقة الصراع معه، وإما أنه متعامل معه بشكل أو بآخر بحيث يدري ذلك أو لا يدري”.

ولفتت الى ان “الصراع والمواجهة بأشكالها مع العدو الصهيوني مستمر، وهو صراع وجود لا حدود، وأن كل من اختار نهج المفاوضات معه والذي نعتبره نهج استسلام وليس سلام ، لأن العدو هو المستفيد الأول من كل ما يسمى بمفاوضات السلام لم تحرر عمليا شبرا من الأراضي المحتلة”.

ورأت ان ” نهج وخيار المقاومة هو الأنجع والأقصر للنصر والتحرير، ولعل الانتصارات الإلهية الباهرة المتتالية والمتوالية التي حققتها المقاومة في لبنان وفلسطين وفي قطاع غزة العزة بالتحديد، هي التي ينبغي أن تكون القدوة الحسنة والمثال الاعلى لكل من يريد تحرير أرضه من براثن الاحتلال الصهيوني”.

من ناحية أخرى، استنكرت الجبهة: “هبوط طائرة بحرينية في مطار تل أبيب في خطوة عملية جديدة للتطبيع مع العدو الغاشم ، فهذه الخطوة المشينة والمشبوهة التي لا تمثل سوى حكام البحرين الذين اختاروا العدو على حساب القضية الفلسطينية المحقة، وهي بالتأكيد وصمة عار على جبينهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام