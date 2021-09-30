المجلس الإسلامي الشيعي نعى زوجة الإمام المغيب الصدر وأعلن تشييع جثمانها السبت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 30 2021 - 23:36

المجلس الإسلامي الشيعي نعى زوجة الإمام المغيب الصدر وأعلن تشييع جثمانها السبت

منذ 19 mins 30 September، 2021
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
لبنان

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان “وفاة زوجة مؤسسه باپروين عزيز الله خليلي حرم سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، السيدة ام صدري، التي انتقلت إلى جوار باريها بعد ظهر هذا اليوم الخميس”.
أضاف:”لقد كانت الراحلة مثال المرأة الرسالية الصابرة المحتسبة، فكانت رفيقة درب الإمام الصدر في مسيرته الجهادية، وأمضت نصف حياتها على رجاء عودته متحدية لوعة الفراق وألم المعاناة”.
وأعلن المجلس الإسلامي “تشييع جثمان الفقيدة، الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد السبت، من أمام مؤسسات الإمام الصدر ليوارى في الثرى بحسينية الزهراء – صور. وتقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، من العاشرة حتى الثانية عشرة، ومن الثالثة حتى السادسة ايام الأحد والاثنين والثلاثاء في 3 و4 و5 تشرين الاول 2021”.

المصدر: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

التعليقات

ذات صلة

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

المجلس الاسلامي الشيعي رفض بيان قمة الرياض ودعا الى تعاون دولي لمواجهة الارهاب

عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وجه التحية للامام السيد موسى الصدر “الذي نفتقده في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالمين العربي والإسلامي”، كما توجه بالتهنئة للمسلمين واللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان المبارك، آملا أن يكون “مناسبة للعودة ...