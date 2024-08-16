المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى أقام “مجلس فاتحة” وتقبل عزاء برحيل العلامة الشيخ حسن طراد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2024 - 13:44

المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى أقام “مجلس فاتحة” وتقبل عزاء برحيل العلامة الشيخ حسن طراد

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
رحيل
لبنان

أقام المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في مقره مجلس فاتحة وتقبل عزاء برحيل العلامة الشيخ حسن طراد.

وتقبل نائب رئيسه  العلامة الشيخ علي الخطيب وأعضاء من الهيئة الشرعية والتنفيذية وعائلة الفقيد التعازي، حيث غصت قاعة الوحدة الوطنية بالمعزين من  علماء دين ومفتين وممثلي المرجعيات الدينية والحوزات والمراكز الدينية والشخصيات النيابية والسياسية  والديبلوماسية والقضائية والعسكرية والامنية والاجتماعية والتربوية والإعلامية وقيادات من حركة “امل” و”حزب الله” والاحزاب والقوى السياسية اللبنانية  والفلسطينية ووفود شعبية من مختلف المناطق وجمعيات دينية  و كشفية و تربوية ومواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة