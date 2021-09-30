الرئيس عون بحث والخصاونة نقل الغاز المصري للبنان: نرحب بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة في قصر بعبدا، وجرى البحث بالتحضيرات الجارية لنقل الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا.

ورحب الرئيس عون “بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا وتمنى ان تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً الى بعض دول الخليج”.

واكد الرئيس عون “تقديره العميق للدعوة التي أطلقها ملك الأردن في الأمم المتحدة لمساعدة لبنان وبعث إليه برسالة خطية سلمها إلى رئيس الحكومة الأردني”.

من جهته، قال الخصاونة بعد اللقاء “لبنان قدّم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة”، وتابع “عبّرت لفخامة الرئيس عن استعداد الأردن للوقوف الى جانب لبنان واحتياجاته وأشرت له الى أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين بالأخص في مجال الطاقة”، واضاف “حمّلني فخامة الرئيس عون رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني”.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية