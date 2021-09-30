قوى الامن: توقيف 5 اشخاص بترويج وتعاطي المخدرات وتوزيعها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخصين مجهولين بترويج المخدرات في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما:

– ج. م. (من مواليد عام 1954، لبناني)، تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم و4 مذكرات توقيف والقاء قبض بجرم مخدرات.

– ح. م. (من مواليد عام 1981، لبناني)، تبين أن بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

بتاريخ 2021-9-16، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة منزل الأول في الحازمية، وتمكنت من توقيفه مع اثنين من زبائنه، هما:

– م. م. (من مواليد عام 1991 سورية)

– ع. م. (من مواليد عام 1964، لبناني)

تزامنا، أوقفت دورية أخرى الثاني، بالجرم المشهود، في بلدة الحدت – بعبدا، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع “نيسان ساني”، تم ضبطها. كما تم توقيف إحدى زبائنه، المدعوة:

– ك. ه. (من مواليد عام 1981، لبنانية) – بحقها مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم مخدرات – على متن سيارة نوع مرسيدس، تم ضبطها أيضا.

بتفتيش منزل الأول تم ضبط 4.3 غ. من حشيشة الكيف وظرف يحتوي على 2.2 غ. من مادة الكوكايين و3 أجهزة خلوية. وبتفتيش الثاني وسيارته تم ضبط 130 ظرفا تحتوي على مادة الكوكايين زنتها الإجمالية 274 غ. إضافة إلى ضبط عبوة زجاجية بداخلها مادة Lidocaine، أكياس نايلون تستخدم في توضيب المخدرات، و3 هواتف خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول بقيامه بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن، واعترف الثاني بتوزيعها على المروجين. واعترف الآخرون بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من المروجين (ج. م.) و (ح. م.).

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والسيارتين المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام