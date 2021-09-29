اليمن: إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 16:34

اليمن: إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة (المسيرة)

منذ 37 mins 29 September، 2021
أخبار موقع المنار

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