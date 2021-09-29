الخارجية الروسية: موسكو تعتزم التعاون البناء مع أي حكومة ألمانية جديدة (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 10:20
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رئيس الجمهورية دعا المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع عند الساعة 3:30 من بعد ظهر الأربعاء في بعبدا لعرض الوضع الصحي
تكتل لبنان القوي: الرفض المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ وشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء
تكتل لبنان القوي: الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه والقانون كل لا يتجزأ
تكتل لبنان القوي: لتحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بإصدار البطاقة التمويلية وإنتاج أكبر للكهرباء
لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت تنفي ما تم تداوله عن اتهام الأهالي لحزب الله بنيترات الأمونيوم في المرفأ وخارجه
وزارة الصحة العامة: تسجيل 10 حالات وفاة و543 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
دخول قافلة صهاريج جديدة محملة بمادة المازوت الإيراني من الحدود اللبنانية_السورية عبر الهرمل
قوات الإحتلال تعتقل 3 شبان بعد الإعتداء عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
مراسل المنار: إصابة خطيرة لطفل برصاص الإحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل
قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة وتغلق مداخلها وتعتقل الطفلين عمر مصطفى وادم سعيد
الداخلية الأردنية: دخول قرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية عند مركز جابر الحدودي حيز التنفيذ
الداخلية الاردنية: قرار فتح الحدود جاء لتنشيط الحركة التجارية والسياحية مع سوريا مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية
الخارجية الأميركية ترحب بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية في البلاد ومقتل زعيمها واعتقال عدد من عناصرها
8 شهداء وعشرات الجرحى جراء اعتداء قوات الأمن في العاصمة النيجيرية أبوجا على مسيرة أربعين الإمام الحسين (ع)
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي وتقول إن نجاح إطلاق الصاروخ "ذو أهمية استراتيجية كبيرة"
الأكوادور: مقتل 24 سجيناً على الأقلّ وإصابة أكثر من 40 آخرين بمواجهات بالأسلحة دارت بين سجناء في سجن جنوب غرب البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم التعاون البناء مع أي حكومة ألمانية جديدة (وكالة سبوتنيك)
منذ 40 mins
29 September، 2021
الخارجية الروسية
المانيا
روسيا
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