انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 10:20

انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي (وكالة يونيوز)

منذ 45 mins 29 September، 2021
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