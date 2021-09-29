عمال بلدية طرابلس يعلنون البدء باضراب مفتوح بسبب تردي اوضاعهم المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 10:20

عمال بلدية طرابلس يعلنون البدء باضراب مفتوح بسبب تردي اوضاعهم المعيشية

منذ 1 ساعة 29 September، 2021
اضراب مفتوح لعمال بلدية طرابلس
لبنان

بدء عمال بلدية طرابلس اضرابا مفتوحا وتجمعوا أمام مبنى البلدية بعدما توقفوا عن العمل مطالبين بالحصول على حقوقهم القاضية بتعديل بدل النقل ليصبح ٢٤ الف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل والحصول على التعرفة المناسبة للمساعدات المرضية في ظل ارتفاع اسعار الطبابة والاستشفاء والمختبرات.

وناشد رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد وزير الداخلية والبلديات ومحافظ الشمال ايلاء موضوع حقوق العمال والمستخدمين في البلديات الاهتمام الكافي وضرورة اصدار التعاميم والتوجيهات لرؤساء البلديات لحثهم على عقد جلسات مجالس بلدية لاقرار الحقوق المتعلقة بالعمال والمستخدمين في كل بلديات لبنان وخصوصا ما اقر اخيرا من زيادة بدل نقل والمساعدة الاجتماعية بقيمة اساس راتب شهر.

من جهتهم العمال أملوا من رؤساء البلديات في طرابلس والميناء الاسراع في اقرار هذه الحقوق انصافا للعمال والمستخدمين الذين باتوا حاليا من افقر الناس نتيجة الارتفاع الجنوني في الاسعار وازمة المحروقات وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.

ولاحقا انضم رئيس بلدية طرابلس رياض يمق الى المعتصمين وأعلن تضامنه مع حقوقهم مؤكدا ان المجلس البلدي يشعر بألم العاملين، معلناً صرف مبلغ ٣ملايين لكل عامل وهو بانتظار الإجراءات القانونية للبدء بعملية صرف المساعدات المالية.

المصدر: موقع المنار

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