البيت الأبيض يجري اتصالات مع “أوبك” حول أسعار النفط

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة “أوبك” حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

وجاءت تصريحات بساكي بعد أن تجاوز سعر خام برنت الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

وأكدت أن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم “أوبك” حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: “أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع “أوبك” فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط”.

المصدر: وكالات