الصين: اتفاقية AUKUS الأمنية تهدد السلام الإقليمي

قال وزير الخارجية الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ يي، إن اتفاقية AUKUS بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تشكل خطرا خفيا على السلام والاستقرار الإقليمي والنظام الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي، أن وانغ أدلى بهذه التصريحات أثناء مشاركته في رئاسة الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى جانب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

يذكر أنه في 15 أيلول/سبتمبر أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن AUKUS.

المصدر: وكالة رويترز