تشيلي تلغي قيود كورونا

أعلنت السلطات التشيلية رفع حالة الطوارئ السارية منذ بدء تفشي جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بعد انخفاض حاد في حالات الإصابة بالفيروس.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا: “خلال الأشهر الثلاثة الماضية تطور الوضع الصحي بشكل إيجابي مع انخفاض كبير في الإصابات والحالات النشطة والاستشفاء والوفيات”.

وسمحت حالة الطوارئ التي وافق عليها الكونغرس في أوائل عام 2020 للحكومة بفرض حظر التجول الليلي والحجر الصحي على المناطق الأكثر تضررا.

وقادت تشيلي واحدة من أسرع وأنجح حملات التطعيم في العالم، حيث تم تطعيم ثلاثة أرباع السكان وفقا لإحصاء أجرته وكالة “رويترز”.

وسجلت تشيلي اليوم 640 إصابة جديدة بكورونا، بمعدل إيجابي بلغ حوالي 1.08٪ لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأ مسؤولو الصحة بتلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما بلقاح Sinovac الصيني، الذي حصل على موافقة الاستخدام الطارئ في سبتمبر.

المصدر: رويترز