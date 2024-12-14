تشيلي | زلزال بقوة 6.3 يضرب وسط البلاد دون وقوع أضرار كبيرة

شهدت تشيلي مساء الجمعة زلزالاً بقوة 6.3 على مقياس ريختر، مما أثار حالة من الخوف بين السكان، لكن لم تُسجل أضرار كبيرة، وفقاً للتقارير الرسمية الأولية.

وبحسب مركز الزلازل الوطني، وقع الزلزال في تمام الساعة 20:58 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 52 كيلومتراً جنوب شرق مدينة كوريكو، التي تبعد حوالي 190 كيلومتراً جنوب العاصمة سانتياغو.

وحددت “خدمة الوقاية والاستجابة للكوارث” منطقة التأثر بالزلزال في نطاق 1,000 كيلومتر تقريباً، من منطقة كوكيمبو شمالاً إلى منطقة بيوبيو جنوباً.

في سانتياغو، أظهرت وسائل إعلام محلية مشاهد خوف بين السكان، لكن لم تُسجل انقطاعات في الخدمات الأساسية، كما لم تُبلغ السلطات عن أضرار كبيرة في مركز الزلزال أو المناطق المحيطة به.

تشيلي تُعد واحدة من أكثر الدول تعرضاً للنشاط الزلزالي في العالم، إذ تلتقي في أراضيها ثلاث صفائح تكتونية: نازكا، وأمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية.

وشهدت البلاد زلازل مدمرة عبر تاريخها، أبرزها زلزال فالديڤيا عام 1960 بقوة 9.5، وهو الأقوى في التاريخ المسجل، وأسفر عن مقتل 9,500 شخص. وفي عام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 أعقبه تسونامي، مما أسفر عن وفاة أكثر من 520 شخصاً.

ورغم تكرار الزلازل، فإن الأضرار غالباً ما تكون محدودة بسبب الالتزام الصارم بتطبيق معايير بناء حديثة، تضمن مقاومة المباني للهزات دون أضرار هيكلية خطيرة.

المصدر: وكالات