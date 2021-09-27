حزب الله يدين اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة: تجسيد واضح لسياسة الغدر والإجرام الاسرائيلي

دان حزب الله بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين ومناطق مختلفة في الضفة الغربية الأمر الذي أدى إلى سقوط خمسة شهداء واعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عنه اليوم الاثنين، رأى حزب الله في هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجسيداً واضحاً لسياسة الغدر والإجرام التي يمتهنها العدو.

وأشاد الحزب بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم البطولي لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه.

وتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني الصابر وعوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى لهم علو الدرجات، آملا أن تكتب هذه التضحيات والبطولات نصراً قريباً بإذن الله.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله