وزارة الداخلية الأردنية: إعادة فتح الحدود مع سوريا عبر مركز حدود جابر اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 11:32

وزارة الداخلية الأردنية: إعادة فتح الحدود مع سوريا عبر مركز حدود جابر اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين

منذ 37 mins 27 September، 2021
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