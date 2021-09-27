واشنطن واعادة النظر بجدوى حصار اللبنانيين… خلاصة استطلاع الرأي

طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع الرأي الاسبوعي الذي تناول جدوى سياسة التضييق والحصار الاميركية على لبنان واللبنانيين. وجاء في الاستطلاع ونتائجه:

هل تعتقد ان الادارة الاميركية تُعيد النظر بجدوى سياسة التضييق على اللبنانيين؟

نعم (61%)

كلا (39%)

تعتقد اغلبية كبيرة من المستطلعين ان واشنطن دخلت في مسار اعادة النظر في جدوى الحصار والتضييق على الشعب اللبناني، وبالتالي ترى ان سياسات الحصار المالية والاقتصادية لم تفلح في اهدافها السياسية والشعبية ضد لبنان وشعبه ومقاومته وبيئة المقاومة، كذلك هناك نسبة لا بأس بها ترى ان واشنطن مستمرة في الحصار بالشكل نفسه. وقد بدا من بعض القرارات الاميركية الاخيرة تجاه لبنان مؤشرات تؤكد اعادة النظر بسياسة الحصار لأسباب عديدة لا سيما استقدام النفط الايراني وكسر عمود هام من الحصار وصمود الشعب اللبناني. أما مسألة الغاء هذا الحصار كليا فهو امر قد ياخذ وقتا اضافيا.