مسؤول صيدا في حزب الله التقى وفدي لجنة سيروب وأهالي تعمير عين الحلوة

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب، وفدا من لجنة منطقة سيروب.

وأفاد بيان للحزب أن الوفد شكر “لقيادة حزب الله الهبة التي قدمتها من المازوت الخاص بتشغيل محطة ضخ المياه في سيروب، التي تعاني منذ أكثر من سنة من مشكلة المياه”.

وتم خلال اللقاء “عرض سبل تعزيز واقع التغذية للمنطقة بالماء لجهة تشغيل المحطة الثانية وتوفير مادة المازوت من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بشكل أفضل في الأيام المقبلة، كما عرض الوفد لنشاط اللجنة، وتناول البحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

على صعيد آخر، التقى ضاهر وفدا من أهالي منطقة تعمير عين الحلوة التحتاني حي الطوارئ، حيث استمع لمعاناة من تضررت منازلهم جراء الأحداث الأخيرة التي حصلت في الأيام القليلة الماضية وحجم الضرر الذي لحق بها.

وناشد المجتمعون القيادات اللبنانية الفلسطينية الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم بشكل فوري بخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وشدد ضاهر على “ضرورة العمل مع جميع المعنيين في مخيم عين الحلوة وخارجه لمنع تكرار ما حصل لأنه غير مقبول بكل المعايير”، مؤكدا “مواصلة المساعي لتأمين الاستقرار في المخيم بكل أحيائه خدمة لأهلنا من الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام