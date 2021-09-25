حكومة كردستان العراق تنفي علمها باجتماع التطبيع بين العدو الاسرائيلي وبعض الشخصيات العشائرية بالإقليم وتؤكد أنه لا يعبر عن موقفها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2021 - 14:50

حكومة كردستان العراق تنفي علمها باجتماع التطبيع بين العدو الاسرائيلي وبعض الشخصيات العشائرية بالإقليم وتؤكد أنه لا يعبر عن موقفها

منذ 56 mins 25 September، 2021
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