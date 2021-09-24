النائب علي درويش: ملف الكهرباء شائك وكبير ومن الطبيعي ان يطرح اليوم بين الرئيسين ميقاتي وماكرون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 13:34
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حزب الله يعلن وصول الباخرة الثانية المحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مرفأ بانياس
الرئيس عون يلقي عصر اليوم كلمة لبنان أمام الأمم المتحدة ويتناول فيها شؤون لبنان واعتداء العدو الجديد على حقوقه النفطية
رئيس الحكومة يبحث مع الرئيس الفرنسي في باريس كيفية معالجة الأزمتين المالية والاقتصادية وسبل المساعدة الفرنسية
رئيس مجلس النواب في حديث صحافي يدعو الحكومة لإعداد برنامج عاجل وتقديم إنجازات في الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها
الرئيس بري: باب الإنجازات السريعة ليس مقفلا بل مفتوح على مصراعيه وليس ما يبرّر التأخر في ذلك تحت أي سبب او عنوان
الرئيس بري: أول العناوين الكهرباء والاستقرار النقدي والمبادرة لإنهاء مشهد الطوابير أمام محطات المحروقات وتصحيح الأجور
الجيش اللبناني: وحداتنا تعيد انتشارها في المناطق كافة للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش والتخفيف عن كاهل العسكريين
الجيش اللبناني: الوحدات تستمر بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ الأمن
وزير الاتصالات جوني القرم جال في شركة تاتش: الأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت وتطوير الشبكة
وزير "الأمن الداخلي" في كيان العدو يعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق في فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع العسكري
وزير الخارجية الأميركي: ندرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا وتتطلب عملا دؤوبا من جانب واشنطن
لجنة في الكونغرس الأميركي تستدعي 4 أشخاص من المقربين للرئيس السابق دونالد ترامب للحديث عن دوره في أحداث الكابيتول
صحيفة الغارديان: بريطانيا مسؤولة عن مقتل 86 طفلا وأكثر من 200 مدني بالغ خلال الحرب في أفغانستان
الشرطة الأميركية: قتيل و12 جريحا بسبب فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس بولاية تينيسي
استقالة مفوض الصحة في نيويورك وسط انتقادات له على خلفية التقليل من أعداد الوفيات بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين
إيطاليا: توقيف النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم كاتالونيا الإسباني في سردينيا
البرازيل: عشرات المتظاهرين يحتلون لفترة وجيزة مقر بورصة ساو باولو احتجاجا على اتساع رقعة التفاوت الاقتصادي في البلاد
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
أنطونيو غوتيريش: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار وإذا لم تتخذ إجراءات فورية سيواجه البلد كارثة إنسانية محدقة
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين وأولئك "المعرّضين للخطر"
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
النائب علي درويش: ملف الكهرباء شائك وكبير ومن الطبيعي ان يطرح اليوم بين الرئيسين ميقاتي وماكرون
منذ 48 mins
24 September، 2021
الرئيس ميقاتي
النائب علي درويش
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