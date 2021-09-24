حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس 23-09-2021 إلى مرفأ بانياس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 06:58
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً للوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
اجتماع بعبدا خُصص لتقويم مسار المفاوضات بعد توقيع العدو عقود تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات بالمنطقة المتنازع عليها
الجيش اللبناني: وحداتنا تعيد انتشارها في المناطق كافة للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش والتخفيف عن كاهل العسكريين
الجيش اللبناني: الوحدات تستمر بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ الأمن
وزير الطاقة والمياه وليد فياض يقترح خطة دعم للنقل العام وتخصيص جزء من أموال صندوق النقد لبناء شبكة أمان اجتماعية
نقيب أصحاب الأفران بجبل لبنان: الأفران والمطاحن تشكو من عدم توافر المازوت إضافة الى الطحين ما تسبب بإقفال العديد منها
وزير الاتصالات جوني القرم جال في شركة تاتش: الأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت وتطوير الشبكة
هيئة التنسيق النقابية: مستمرون بمقاطعة العام الدراسي والمسؤولية عن ضياعه تتحملها الحكومة في حال المماطلة بتنفيذ المطالب
اطلاق نار وتضارب بالعصي في خلاف فردي عند مستديرة العبدة في عكار
أكثر من 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يعتصمون في ساحة معتقل النقب مطالبين بالعودة لمجريات الأمور قبل عملية نفق الحرية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تحرير محافظة البيضاء من العناصر التكفيرية في عملية "فجر الحرية"
العميد سريع: قواتنا نجحت بتحرير الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس بمساحة تقدر بـ2700 كلم مربع خلال 48 ساعة
العميد سريع: وقوع قرابة الـ230 من العناصر التكفيرية ومرتزقة العدوان ما بين قتيل ومصاب خلال عملية "فجر الحرية"
العميد سريع: تدمير وإعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتاد عسكري كبير والسيطرة على 7 مواقع عسكرية
العميد سريع: عملية فجر الحرية استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بالعدوان
الخارجية الإيرانية: المحادثات بين طهران والرياض كانت جيدة بشأن العلاقات الثنائية وحققت "تقدما جادا" بشأن أمن الخليج
الخارجية الإيرانية: المحادثات لم تتوقف أبدا وبعد تولي حكومة الرئيس رئيسي مهامها تم تبادل الرسائل على المستوى المناسب
الناطق باسم الحكومة الفرنسية: الأزمة بين باريس وواشنطن ليست تجارية وصناعية بقدر ما هي أزمة سياسية واستراتيجية
وزير الاقتصاد الفرنسي: أزمة الغواصات أظهرت أن الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه الاعتماد على أميركا لضمان حمايته
وزير الخارجية الإيراني يدعو نظيرته البريطانية الى تسديد بلادها المستحقات المترتبة عليها إزاء إيران منذ نحو 4 عقود
وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن: واشنطن تسعى لمعالجة جميع المخاوف بشأن إيران
مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لمنح الكيان الصهيوني مليار دولار إضافي لتحديث نظام القبة الحديدية
رويترز: السلطات السودانية تعلن مصادرة جميع أصول حركة حماس على أراضي السودان
مدير عام منظمة الصحة العالمية: نحو 50 % من الأطفال في أفغانستان يعانون من سوء التغذية
أنطونيو غوتيريش: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار وإذا لم تتخذ إجراءات فورية سيواجه البلد كارثة إنسانية محدقة
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
أنطونيو غوتيريش: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار وإذا لم تتخذ إجراءات فورية سيواجه البلد كارثة إنسانية محدقة
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين وأولئك "المعرّضين للخطر"
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تحذر من خطر تصعيد الحرب الأهلية في بورما
الحكومة النيجيرية تعلن عزمها إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يومياً في العام 2022
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس 23-09-2021 إلى مرفأ بانياس
منذ 12 mins
24 September، 2021
عاجل
الباخرة الايرانية
الباخرة الثانية
المازوت الايراني
التعليقات
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