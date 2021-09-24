السيسي: خطر المجاعة يهدد العديد من الدول الإفريقية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن خطر المجاعة يهدد عددا من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن قمة المناخ تنعقد في ظروف بالغة الدقة.

وشدد السيسي في كلمة له خلال قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 اليوم الخميس، على أن “تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا، مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة المناخ وما تسببه من ارتفاع معدلات الحرارة وندرة في المياه وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية”.

ولفت إلى أن “هذا له تبعات اقتصادية كبيرة على الأمن الغذائي” مشيرا إلى أن “خطر المجاعة بات يهدد الكثير من دول العالم خاصة في إفريقيا وهذا يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ مئات الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال”.

المصدر: وكالات