رئيس الدوما الروسي يدعو لمقاطعة جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أووربا لمقاطعة جلسة الجمعية، بسبب القيود المفروضة على أعضاء الوفد الروسي.

وقال فولودين في منشور على “تلغرام” إن “روسيا تلتزم بالمعايير وتدفع ثمنا أكبر مما يدفعه الآخرون لمشاركتها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. والتمييز ضد برلمانيينا مرفوض ولذلك فإنه من المناسب عدم المشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية”.

وكان السيناتور الروسي فلاديمير كروغلي قد أعلن عن فرض قيود على تحركات أعضاء الوفد الروسي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لأنهم غير مطعمين ضد فيروس كورونا بلقاحات معتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ويسمح لأعضاء الوفد الروسي بالتنقل بين الفندق ومقر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فقط.

وفي هذا الصدد عزا فولودين عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد إلى “جهود اللوبي لمنتجات شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية الكبرى”.

واعتبر أن عدم الاعتراف باللقاح الروسي هو محاولة لتسييس مسألة اللقاحات، حيث صادقت أكثر من 70 دولة حول العالم على استخدام “سوبتنيك V” الذي أثبت فاعليته في الوقاية من كورونا.

المصدر: وكالات