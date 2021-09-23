المفتي قبلان زار الرئيس بري لشكره على المواساة والتعزية بوفاة والده

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الخميس “المفتي الجعفري الممتاز” الشيخ أحمد قبلان وشقيقه علي قبلان.

وأشار المفتي قبلان الى أن “الزيارة لدولة الرئيس بري هي اولا لتعزيته برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ عبدالامير قبلان وأيضا لشكره على المواساة والتعزية بوفاة الشيخ قبلان”، وتابع “أيضا اللقاء كان مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع العامة لاسيما السياسية والمعيشية”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي على رأس وفد من مجلس الإدارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام