أهالي بيت لحم المحتلة شيعوا الأسير المحرر الشهيد حسين مسالمة

شيع آلاف الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الخميس جثمان الشهيد الأسير المحرر حسين مسالمة (39 عاما)، الذي استشهد في المستشفى الاستشاري أمس بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد انطلق موكب تشييع الشهيد مسالمة في جنازة عسكرية مهيبة من مستشفى بيت جالا الحكومي، باتجاه منزل عائلته في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة الكبير، ووري الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم الدهيشة.

ويشار إلى أن الأسير مسالمة يعاني منذ نهاية العام الماضي تدهورا على وضعه الصحي، ويعانى من أوجاع استمرت لأكثر من شهرين، حيث أصيب بسرطان الدم (اللوكيميا)، والمرض في مرحلة متقدمة، جدير ذكره أن الأسير مسالمة اعتقل عام 2002، وصدر بحقه حكما بالسّجن لمدة (20 عاما)، أمضى منها نحو (19 عاما).

المصدر: فلسطين اليوم