ابي رميا زار الابيض والبحث تناول الملفات الصحية في قضاء جبيبل

زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة العامة فراس الابيض في مكتبه في الوزارة مهنئا.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي للنائب أبي رميا “تم في خلال اللقاء تناول الملفات الصحية في قضاء جبيل، وأهمها، كيفية تطوير مراكز الرعاية الصحية ونشرها في كل القضاء ليستطيع المواطن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها. كما تم البحث في كيفية تطوير مستشفى قرطبا الحكومي وتجهيزه بالاضافة الى مستشفى ميفوق لاستكمال انشائه. كذلك تمت مناقشة آلية تأمين أدوية للقضاء بما فيها أدوية الامراض المستعصية، متطرقين الى مركز الأدوية الذي هو قيد الانشاء حاليا في مستشفى البوار الحكومي والى أهمية إطلاق العمل فيه، حيث يسهل بشكل خاص حياة المواطنين في محافظة جبيل وكسروان والفتوح”.

واكد الوزير الابيض “تأمين كميات كافية من اللقاحات لتغطية حاجة قضاء جبيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام