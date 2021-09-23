حمية التقى الأسمر: النهوض بقطاع النقل البري في سلم الاولويات

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم الخميس، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على راس وفد من الاتحاد، حيث وضع الوزير حمية الوفد في اجواء خططه آلانية الظرفية والمستقبلية للنهوض بواقع النقل البري سواء عن طريق تأمين الباصات، وإعادة تشغيل سكك الحديد.

واشار الوزير حمية الى انه “طلب من رئيس الحكومة امكان تقديم فرنسا الهبات لتأمين هذه الباصات وذلك في لقائه المرتقب مع الرئيس الفرنسي غدا الجمعة”.

بدوره، عرض الأسمر أمام الوزير حمية أوضاع المرفأ والعاملين فيه، مشيرا الى انه “من الممكن النهوض بهذا المرفق الحيوي من خلال نظام ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام