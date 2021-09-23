مقتل 3 عناصر من “داعش” على يد مسلحي طالبان بمدينة جلال آباد

قتل مسلحو حركة “طالبان” الأفغانية الخميس، 3 من عناصر تنظيم داعش بمدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار شرقي البلاد. وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك “قُتل 3 أشخاص من تنظیم داعش على يد مسلحي طالبان ولا تزال الجثث الثلاث على جانب الطريق العام”.

وقبل أيام أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة “طالبان” ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

كما تبنى التنظيم أيضا تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول الشهر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أميركيون. هذا وبدأت حركة طالبان، عقب توليها السلطة في أفغانستان، حملة لملاحقة عناصر داعش، في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية ظهور تنظيم داعش في البلاد. وشملت هذه الحملة إغلاق المدارس الدينية التابعة لتنظيم داعش، واعتقال الأشخاص المشتبه في انتمائهم للتنظيم.

المصدر: سبوتنيك