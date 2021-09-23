حميه بحث مع طليس في واقع قطاع النقل عارضا تصوره لحلول آنية وتأمين باصات كهبة

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، اجتماعا مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الذي عرض للوزير واقع قطاع النقل والخطط الموجودة، المتعلقة بهذا القطاع والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية.

وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة ان الوزير حميه قدم رؤيته لقطاع النقل البري تخفيفا للأعباء عن المواطنيين والتي شدد فيها على “ضرورة الافادة الحصرية للمواطنيين في هذا القطاع. كما تطرق الى تصوره لوضع “حلول آنية ظرفية سريعة له، كتأمين الباصات عن طريق الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان”.

بدوره طليس، أوضح انه “لمس اهتماما من الوزير بملف قطاع النقل البري وتنظيمه والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع الوزير يوم الاربعاء المقبل، شاكرا له اهتمامه بقطاع حيوي يلامس تطلعات المواطنيين وأوجاعهم”.

كما أعطى الوزير حمية تعليماته الى الدائرة القانونية في الوزارة إعداد آلية ضبط لتنفيذ آلية الدعم المفترضة لهذا القطاع.

من جهة ثانية عرض طليس بصفته مسؤول البلديات في حركة “أمل” شؤون وشجون انمائية تعود لمنطقة البقاع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام