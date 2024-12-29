حميه جال في مراكز جرف الثلوج: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرق الجبلية مفتوحة

واصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه، جولاته التفقدية في مراكز جرف الثلوج، للاطلاع على الجهوزية التامة ولإبقاء الطرقات الجبلية مفتوحة.

واستهل حمية جولته بزيارة مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر والتقى العاملين، قائلاً “كوزارة اشغال عامة ونقل علينا أن نبقي كل الطرقات الجبلية مفتوحة أمام المواطنين في السلسلتين الشرقية والغربية، وخصوصا في هذه المنطقة التي نوليها الكثير من الاهتمام لإبقاء طرقاتها سالكة باعتبارها شريانا حيويا”.

وأكد ان “الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مراكز جرف الثلوج ، ونحن كدولة جهزنا كل الأمور اللازمة ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا كمراكز ومياومين وعمال يشكلون الجنود المجهولين الموجودين على الطرقات، وخصوصاً الأوتوسترادات على مثال ضهر البيدر وغيرها يفتحون الطرقات وينقذون المواطنين العالقين، وهنا نطلب من المواطنين أن يتقيدوا بإرشادات قوى الأمن الداخلي خلال العواصف من اجل السلامة العامة”.

كما شدد على وجود الوزارة الى جانبهم، طالباً منهم “التنسيق معا من اجل تلبية احتياجاتهم، ومن اجل تأدية مهامنا في فتح الطرقات والسلامة المرورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية