الشيخ ياسين: على الحكومة السعي للحصول على ثقة الناس والعمل على الغاء نظام الطوابير

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، “الحكومة بالإنطلاق الفوري للعمل عبر خطة واضحة بعد نيلها الثقة من المجلس النيابي، لأن الوضع لم يعد يحتمل وباتت الأزمات تطرق ابواب كل الناس”.

وأمل من الحكومة “أن تسعى للحصول على ثقة الناس بعد نيلها ثقة النواب، وأن تسعى بكل جدية لالغاء نظام الطوابير الذي وضع الشعب اللبناني فيه كعقوبة له على تمسكه بحقوقه وكرامته في مواجهة الحصار والاحتكار والمشاريع الصهيواميركية”.

وأضاف “إننا نشيد بخطة العمل التي طبقتها المقاومة لرفع الذل عن اللبنانيين في كل المناطق والطوائف، وتأمين المحروقات وبالخصوص للمؤسسات الخيرية والاجتماعية والخدماتية في كل المناطق ومن كل الطوائف، على قاعدة ان المقاومة للجميع وهي جزء من الثلاثية المقدسة (الجيش والشعب والمقاومة)”.

واستهجن “الاصوات النشاذ التي هاجمت خطوة حل مشاكل الناس بالمحروقات في مشهد سياسي سخيف”، متمنيا “ان يعي البعض مسؤولياته بواقعية وموضوعية ووطنية على غرار الثلاثية المقدسة”.

وختم العلامة ياسين موجها التعازي “للشعب الفلسطيني والاحرار في العالم باستشهاد الاسير مسالمة الذي يضاف الى جرائم العدو الصهيوني، الذي لا تردعه الا القوة والمقاومة”، مؤكدا “ضرورة التحرك على المستويات كافة وفي كل المجالات لانقاذ الاسرى وإنهاء مأساتهم الكبيرة”، مشددا على المسؤولين اللبنانيين “ضرورة اقرار القانون المتعلق بالحدود البحرية، للحفاظ على الثروة التي لن تحصل الا بالتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام