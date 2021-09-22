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September 22 2021 - 21:56

الكتاب الرسمي موجود مفقود..

منذ 1 ساعة 22 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

معَ بدايةِ العامِ الدراسي الجديد والارتفاعِ الجنوني بأسعارِ المستلزمات والقرطاسية، تبرزُ ازمةُ فقدانِ الكتابِ الرسمي.

المصدر: قناة المنار

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