البراكس: رفع الدعم لا ينهي طوابير البنزين بل بتأمين مصرف لبنان اعتمادات لكميات تكفي الاسواق

اشار عضو نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ ​جورج البراكس في حديث للمنار الى صدور جدول جديد للمحروقات حيث انتقلت آلية الدعم من سعر 12 الف الى 14 الف وهي ليست النهائية ، مضيفا: اعتقد ان رفع الدعم سيُكمل من ضمن الالية المعتمدة حاليا، حيث يؤمن مصرف لبنان الدولارات ثم يتم التسعير حسب سعر السوق بدون دعم. واعلن البراكس انه بعد حوالي ساعة ستبدا الشركات بتسليم المحروقات.

ولفت ان رفع الدعم لا يعني ان لا طوابير فما يحددها هو كميات المحروقات في السوق فطالما الكميات الموجودة بالاسواق اقل من حاجة السوق ستستمر الطوابير، داعيا مصرف لبنان في الفترة المقبلة الى تأمين عدد اعتمادات كافٍ لاستيراد كميات تكفي حاجة الاسواق وان يعطي كل الشركات هذه الموافقات والاعتمادات بالتزامن لكي تستطيع الشركات ان تُسلم المواد في نفس الوقت الى الاسواق.

المصدر: موقع المنار