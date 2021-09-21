انفراجات حذرة في مادة البنزين منتصف هذا الاسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 21:36

انفراجات حذرة في مادة البنزين منتصف هذا الاسبوع

منذ 20 mins 21 September، 2021
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تقارير مصورة - لبنان

انفراجات حذرة في مادة البنزين منتصف هذا الاسبوع.

المصدر: قناة المنار

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