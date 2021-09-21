المتحدث باسم طالبان يعلن أن الحركة بحثت الوضع في البلاد والروابط مع الدول مع مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 17:48

المتحدث باسم طالبان يعلن أن الحركة بحثت الوضع في البلاد والروابط مع الدول مع مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان (سبوتنيك)

منذ 36 mins 21 September، 2021
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