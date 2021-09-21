التحكم المروري: انقلاب شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه – الاضرار مادية وتحويل السير الى الطرقات المجاورة بسبب تسرب مادة المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 17:48

التحكم المروري: انقلاب شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه – الاضرار مادية وتحويل السير الى الطرقات المجاورة بسبب تسرب مادة المازوت

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
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