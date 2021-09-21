ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، إلى جانب أربعة آخرين، وهم: علاء الأعرج من طولكرم المضرب عن الطعام منذ 44 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 36 يومًا، ورايق بشارات منذ 31 يومًا، وشادي ابو عكر منذ 28 يوما، وسط مخاوف تتصاعد يوما بعد يوم على مصيرهم.

وأوضح، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الفسفوس إلى مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي أمس، وأعادته إلى سجن “عيادة الرملة”، كما نقلت الأسير أبو هواش من سجن “عوفر” إلى سجن “عيادة الرملة”، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل الأسرى المضربين إلى المستشفيات المدنية، ومن ثم تعيدهم إلى سجن “الرملة” مجددًا أو إلى الزنازين، في محاولة إضافية للتّنكيل بهم عبر عمليات النقل، والضغط عليهم بشكل مضاعف، بدلًا من الاستجابة لمطلبهم.

واعتبر نادي الأسير، أنّ رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ، يُشكل جريمة تُضاف إلى جريمة اعتقالهم التعسفيّ، ودعا نادي الأسير مجددًا إلى ضرورة التدخل وعلى كافة المستويات للضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وفي السياق، أكّد أن مجموعة من الأسرى قد بدأوا في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، في إطار الخطوة التي يسعى لها الأسرى الإداريون، والمتمثلة بمقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال. يُشار إلى أنه ومن المنتظر يوم غد أن تعقد جلسة للأسير الفسفوس للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار اعتقاله الإداريّ.

المصدر: فلسطين اليوم