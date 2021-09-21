عطل فني مفاجئ يضرب “تويتر” في أنحاء العالم

اشتكى مستخدمو “تويتر” في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقا لبيانات موقع داون ديدكتور المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية.

وبدأت الشكاوى حول مشاكل عمل الشبكة الاجتماعية في الظهور قبل ساعات، حيث تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيسي من قبل المستخدمين الأمريكيين.

كما لوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.

واشتكى معظم المستخدمين من صعوبة تشغيل موقع وتطبيق “تويتر”.

من ناحية أخرى، قالت شركة تويتر إنها ستدفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية للمساهمين تتهم شركة التواصل الاجتماعي بخداع المستثمرين بشأن عدد المرات التي استخدم فيها الناس منصتها.

حلت التسوية قضية كانت على وشك المثول بها أمام المحاكم لفترة طويلة.

كان من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين أمس الاثنين ، ولكن في جلسة 17 سبتمبر ، قام قاضي المقاطعة الأمريكية جون تيجار في أوكلاند بولاية كاليفورنيا بتأجيلها حتى أواخر نوفمبر.

ونفت تويتر والرئيس التنفيذي السابق ريتشارد كوستولو والمدير المالي السابق أنتوني نوتو ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.

المصدر: مواقع اخبارية