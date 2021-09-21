بايدن: الشراكة القوية مع الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى ولا يمكن لأي دولة حل جميع المشاكل لوحده – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 03:34

بايدن: الشراكة القوية مع الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى ولا يمكن لأي دولة حل جميع المشاكل لوحده

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
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