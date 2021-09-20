الرئيس ميقاتي يعرض البيان الوزاري في جلسة مجلس النواب قبل مناقشته في الجلسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 12:30
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مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري
شركة الأمانة للمحروقات: سعر صفيحة المازوت الإيراني 140,000 ل.ل. حصراً للفئات التي حددتها قيادة حزب الله حتى نهاية أيلول
قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 مواطنين بينهم طفل من القدس والضفة الغربية المحتلتين بعد حملة مداهمات فجرا الإثنين
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: كما للمعركة العسكرية رجالها فإن للمعركة الاقتصادية رجالها وسننتصر
الرئيس مهدي المشاط: المعركة في مأرب هي معركة في جزء مهم واستراتيجي وكبير من التراب اليمني
الرئيس مهدي المشاط: ندفع ثمن موقفنا من القضية الفلسطينية وكل ما يجري علينا هو ثمن موقفنا التحرري والواضح والصريح منها
رئيس الأركان الإيراني: يجب ألا يسمح العراق وإقليم كردستان بوجود مقرات للجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق
اللواء محمد باقري: الجهات العراقية لم تأخذ بتوصيات إيران وسنبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
إعلام العدو: مصلحة السجون بسجن جلبوع تقرر تعزيز السجن بحراس من سجون مختلفة سيجرون عمليات تفتيش وعد للأسرى الأمنيين
بحرية الاحتلال تفتح نيرانها باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة
وكالة الصحافة الفرنسية: الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تناشد مجلس النواب رفع سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى لتجنّب أزمة مالية تاريخية
فرنسا: إلغاء اجتماع بين وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ونظيرها البريطاني كان مقررا هذا الأسبوع
فرنسا تنفي إلغاء اجتماع للرئيس السويسري مع الرئيس ايمانويل ماكرون على خلفية صفقة طائرات مقاتلة
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: الرئيس الأميركي يضغط لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي لإنهاء المشاحنات بين البلدين
كوريا الشمالية: التحالف الأميركي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ وصفقة الغواصات قد يؤديان إلى سباق تسلح نووي في المنطقة
روسيا: طالب يقتل 8 من زملائه بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم قبل أن تعتقله السلطات
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس ميقاتي يعرض البيان الوزاري في جلسة مجلس النواب قبل مناقشته في الجلسة
منذ 20 mins
20 September، 2021
البيان الوزاري
الرئيس ميقاتي
جلسة الثقة
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