اوقاف حارة صيدا اقامت مجلس فاتحة وتقبلت العزاء بالسيد الحكيم والشيخ قبلان

أقامت لجنة اوقاف حارة صيدا مساء اليوم مجلس فاتحة وتقبلت العزاء بالمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان في حسينية البلدة.

وأمت الحسينية وفود قدمت التعازي لنجل الراحل عبد الامير قبلان، الشيخ احمد قبلان ومدير مكتب السيد الراحل محمد الحكيم في لبنان حيدر الحكيم في حضور مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران. وتقدم المعزين النواب: أسامة سعد، علي عسيران، الدكتور أسامة ارناؤوط ممثلا النائب بهية الحريري، رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين، الأب سليمان وهبه ممثلا راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، الخوري فادي منصور ممثلا رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار. كما قدم واجب العزاء وفد من حركة أمل برئاسة عضو المكتب السياسي المهندس بسام كجك، مسؤول حزب الله في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر على رأس وفد، إضافة الى شخصيات روحية واعضاء مجالس بلدية واختيارية واجتماعية وحشود شعبية عزت بالراحلين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام