المجلس الشيعي اختتم تقبل العزاء بالشيخ قبلان والخطيب شكر كل المعزين

اختتم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تقبل العزاء برئيسه الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر قاعة “الوحدة الوطنية” في مقر المجلس، وتقبل نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والنائب علي حسن خليل ممثلا الرئيس نبيه بري واعضاء الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس وأسرة الفقيد التعازي بالراحل.

ومن المعزين: الرئيس ميشال سليمان، قائد الجيش العماد جوزاف عون، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، النواب: علي عمار، شامل روكز، علي بزي، محمد خواجة، حسين الجشي، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة، رئيس تيار “التوحيد” وئام وهاب، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام في رئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير.

وحضر معزيا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ومستشار النقابة صلاح تقي الدين، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني على رأس وفد، الوزير السابق يعقوب الصراف، ممثل السيد علي السيستاني حامد الخفاف، وفد ممثلية المرجع الديني الراحل السيد محمد سعيد الحكيم، رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة الدكتور عباس نصر الله، وفد من المكتب السياسي في “الجماعة الإسلامية” في لبنان ضم: رئيس المكتب السياسي الدكتور عماد الحوت وعضوي المكتب وائل نجم وباسم الحوت، مدير مركز “الدعوة الإسلامية” في بيروت شفيق كوسا، وفد من قيادة حركة “أمل” و”حزب الله” في بيروت، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور رائد شرف الدين، نقيب اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان وليد محمود جابر على رأس وفد من النقابة، وحشد من علماء الدين ومفتي المناطق وقضاة المحاكم الشرعية وائمة المساجد ووفود الحوزات الدينية، وشخصيات قضائية وعسكرية واكاديمية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير ووفود شعبية من مختلف المناطق.

برقيات

وتلقى الخطيب والمفتي الجعفري برقيات تعزية من: سفير الصين في لبنان تشيان مين جيان، عميد السلك القنصلي جوزف سليم حبيس، الوزير السابق الياس حنا، النائب السابق حسن علوية، الامين العام لحزب “الدعوة” رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، الامين العام “للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” نايف حواتمة، مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، مكتب السيد محمد علي الشيرازي، العلامة السيد محمد تقي المدرسي، الميرزا عبد الله الحائري الاحقاقي، العلامة السيد عبد الله الغريفي، الشيخ علي محمد الجدي، رئيس مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي الدكتور صالح الصفار، زعيم الشيعة في باكستان السيد ساجد علي نقوي، مجلس كنائس الشرق الاوسط، مؤسسة “بحر العلوم” الخيرية، المستشار الثقافي الايراني السابق محمد مهدي شريعتمداري، رئيس جامعة طرابلس الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي، “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان، “تجمع العشائر العربية في لبنان”، منسق “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” الدكتور طلال حمود، جامعة آل حمود في لبنان، مدير عام جمعية التعليم الديني الاسلامي محمد سماحة، الهيئة العلمية لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، الاعلامي محمد صادق الحسيني.

السيستاني

ومما جاء في تعزية السيد السيستاني: “تلقينا بمزيد من الأسى والأسف نبأ وفاة سماحة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الأمير قبلان (رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان) الذي فاضت روحه الزكية الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم.

وإننا إذ نعزي في هذا المصاب الفادح أسرته الكريمة وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام وعموم المؤمنين في لبنان العزيز، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ويحشره مع اوليائه محمد وآله الطاهرين ويمن على ذويه ومحبيه وعارفي فضله بالصبر والسلوان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

الخطيب

وفي ختام التعازي، ألقى الخطيب كلمة شكر قال فيها: “أتوجه باسمي وباسم اخواني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وباسم اخي سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان واسرة الفقيد، بأسمى آيات الشكر لكل من واسانا في مصابنا برحيل فقيد العلم والعلماء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة اية الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، ونخص بالشكر: فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي وفخامة الرئيس ابراهيم رئيسي ممثلين بسماحة الشيخ محمد حسن اختري، سيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد ممثلا بسعادة السفير علي عبد الكريم علي، دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، سماحة امين عام حزب الله حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله، دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، المرجعيات الدينية في النجف الاشرف وقم المقدسة، لا سيما ممثل سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني الحاج حامد الخفاف، رؤساء الطوائف الدينية في لبنان، رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة السابقين، دولة الرئيس المكلف الاستاذ نجيب ميقاتي، دولة نائب رئيس المجلس النيابي الاستاذ ايلي الفرزلي، دولة نائب رئيس الحكومة السيدة زينة عكر، والوزراء الحاليين والسابقين، النواب الحاليين والسابقين، رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية والاجنبية، المرجعيات القضائية، قادة الاجهزة الامنية، الامناء العامين والمدراء العامين، رؤساء الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاكاديمية والاعلامية والنقابية والوفود الدينية ورؤساء البلديات ومخاتير المناطق والجمعيات والوفود الشعبية”.

وتلا السيد منصور قشاقش مجلس عزاء حسيني.

فاتحة وعزاء

ومن المقرر أن يقيم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، بحضور نائب رئيسه والمفتي الجعفري وعائلة الراحل، مجلس فاتحة وتقبل عزاء، في الرابعة من عصر السبت المقبل، في مجمع الإمام علي بن موسى الرضا – ميس الجبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام