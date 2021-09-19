العراق : ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 22:22

العراق : ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى

منذ 45 mins 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

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