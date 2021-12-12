الحشد الشعبي يصد هجوماً لداعش في الصفرة والطيران يستهدف مقار للتنظيم في حمرين بديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مساء اليوم، احباط تعرض إرهابي لعصابات داعش في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان، أن “الكتيبة الثانية بمديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، احبطت تعرضا لفلول “داعش” الارهابي في منطقة الصفرة بمحافظة ديالى”.

وأضاف البيان، أن ” ذلك جاء بعد رصد تحركات لعناصر فلول “داعش” الارهابي حاولوا خلاله شن تعرض ارهابي قبل ان تتصدى لهم الكتيبة الثانية بمديرية مقاتلة الدروع وتحبط التعرض الارهابي”.

كما أعلنت خلية الاعلام الامني، عن استهداف 3 تجمعات لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين. وذكرت الخلية اليوم السبت، أن “طائرات القوة الجوية العراقية توجه ضربة جوية بواسطة طائرة L_159 استهدفت خلالها (3) تجمعات لعصابات داعش الإرهابية على سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية