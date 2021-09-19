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September 19 2021 - 20:24

فلسطين المحتلة : إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال قرب المدرسة الأمريكية في جنين

منذ 1 ساعة 19 September، 2021
جنين
عربي وإقليمي - فلسطين

أطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم الأحد،  النار صوب قوة لجيش الاحتلال تواجدت بالقرب من المدرسة الأمريكية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد شهود عيان أن”قوات الاحتلال لجأت الى الشارع الالتفافي بعد تعرضها للرصاص”.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد ساعات من اعتقال المحررين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بعد محاصرة احد المنازل التي كانوا يتواجدوا فيها بالمدينة.

وشهدت جنين الليلة الفائتة اشتباكات مسلحة تزامنا مع قيام قوات الاحتلال باقتحام المدينة من عدة مداخل، حيث أعلنت قوات الاحتلال تضرر العديد من مركباتها نتيجة اصابتها بالرصاص.
و منذ أيام تواصلت المواجهات وفعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

المصدر: فلسطين اليوم

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