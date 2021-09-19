مكتب وزير الطاقة: إرسال فريق من الوزارة ومؤسسة مياه الشمال غدا الى نهر الصفا لاتخاذ التدابير

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، البيان الآتي: “فور ورود البيان الصادر عن رئيس بلدية وادي خالد الى وزارة الطاقة والمياه والمتعلق بموضوع غور منبع نهر الصفا أوعز معالي الوزير الى الدوائر المختصة في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والى المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، للتحرك فورا بمساعدة أحد الاستشاريين المعتمدين لدى الوزارة والمؤسسة والكشف على النبع لتحديد الاسباب التي أدت الى غوره وأبعاد هذا الحدث والسبل الآيلة للمعالجة، وطلب من المعنيين أعلاه إرسال فريق مشترك غدا الاثنين للقيام بالعمل الميداني وإفادته بتقرير مفصل عن الوضع تمهيدا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام