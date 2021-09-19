حريق في أحراج وادي عمير والاهالي يناشدون الجيش إرسال طوافة عسكرية لاهماده – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 15:58

حريق في أحراج وادي عمير والاهالي يناشدون الجيش إرسال طوافة عسكرية لاهماده

منذ 11 mins 19 September، 2021
حريق في أحراج وادي عمير
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” باندلاع حريق في أحراج وادي عمير عند تخوم نبع البرغش في منطقة وادي جهنم الفاصلة بين منطقتي عكار والضنية.

وناشد الاهالي الجيش إرسال طوافة عسكرية لاهماده، نظرا لوعرة المنطقة وانعدام الطرق، حيث هناك صعوبة كبيرة في وصول سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني.

ويبذل الاهالي ما يمكنهم من مجهود في مواجهة النيران التي تتوسع في الاراضي الحرجية.

يشار الى أنه الحريق الرابع الذي يحصل في وادي جهنم خلال هذا الموسم. وتتوسع دائرة الشكوك لدى أبناء المنطقة بأن هذا الحريق مفتعل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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