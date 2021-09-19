مقتل شخصين وإصابة أحد عناصر طالبان في انفجار بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2021 - 13:26

مقتل شخصين وإصابة أحد عناصر طالبان في انفجار بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان (وكالة سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة