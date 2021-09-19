خطيب زاده: وزير الخارجية الإيراني يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيتوجه غدا الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد صرح خطيب زادة، ان امير عبد اللهيان سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة وزراء خارجية نحو 45 دولة من بينهم وزراء خارجية مجموعة 4 + 1، كما سيلتقي رؤساء المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة خلال هذه الزيارة التي تستغرق بضعة أيام.

من جهة ثانية تطرق خطيب زادة الى قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي التي عقدت مؤخرا في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وقال ان هذه القمة شهدت انضمام ايران رسميا كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون بمباركة رؤساء الدول الاعضاء في المنظمة وابرزها روسيا والصين .

كما أوضح خطيب زادة ان وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان اصدروا على هامش القمة بيانا مشتركا بشأن تطورات الاوضاع في افغانستان ، مشيرا الى ان البيان تضمن دعوة الدول الاربع الى تشكيل حكومة موسعة في هذا البلد تشارك فيها جميع الاطراف الافغانية.

وشدد خطيب زادة على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون افغانستان داعيا الجميع الى دعم ومساندة الشعب الافغاني ليقول كلمته ويرسم مستقبل بلاده.

وبشأن تصريحات وزير الخارجية اللبناني حول سفينة الوقود التي وصلت الشواطئ السورية وبدأت افراغ حمولتها الى لبنان، قال خطيب زادة ان ما جرى هو صفقة تجارية بطلب من تجار لبنانيين وهي صفقة عادية لاتحمل اي طابع للتدخل في الشان اللبناني، واذا رغبت الحكومة اللبنانية بشراء الوقود الايراني لحل مشاكل شعبها فأن طهران مستعدة للتعاون معها.

واضاف ان المهم بالنسبة لايران هو تحقق السلام والاستقرار في لبنان وان طهران تقدم كل ما من شأنه ان يمكن الحكومة اللبنانية من النجاح في هذا المجال.

المصدر: وكالة ارنا