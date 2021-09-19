الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل علي كالورا زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا الموالية لداعش (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 10:38
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اعلام العدو: اعتقال الاسيرين الفلسطينيين ايهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي لمدينة جنين
والد الاسير كممجي: نجلي اتصل بي اثناء حصار المنزل من قبل الاحتلال واخبرني أنه سيسلم نفسه حرصا على البيت الذي تواجد فيه
والد الاسير كممجي: وصول نجلي ومناضل نفيعات الى جنين رغم كل الحواجز والتكنولوجيا هو بمثابة ضربة للاحتلال وفخر لنا
قوات الإحتلال تعتدي على المواطنين في شارع السهلة وتعتقل شابين بالبلدة القديمة في الخليل
إندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: مصلحة سجون الإحتلال تنقل عدداً من الأسرى لمستشفى العفولة بالداخل المحتل دون معرفة هوياتهم أو سبب نقلهم
سانا: أبناء الجولان والأراضي المحتلة عامة 1948 نفذوا وقفة تضامنية مع الأسرى في معتقلات الإحتلال أمام معتقل "جلبوع"
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
عودة التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات السورية بعد عطل جراء الإعتداء الإرهابي على خط الغاز
الجيش اليمني واللجان الشعبيّة يفشلون محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقعهم شرق حيس في الحديدة
مصادر يمنية: استشهاد 7 مواطنين بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في نقيل مقوى بمديرية مرخة بمحافظة شبوة
وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة موسعة وشاملة في أفغانستان
وزير الخارجية الفرنسي: أزمة صفقة الغواصات مع أستراليا سيكون لها تداعيات على مستقبل حلف الناتو
وزير الدفاع اليوناني: يجب تقديم الدعم للدول المجاورة لأفغانستان لاحتواء أزمة هجرة متوقعة
رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو: نواجه تحديات في حفظ النظام العالمي من قوى متسلطة كروسيا والصين
بلومبرغ: أزمة الطاقة في أوروبا تؤثر على قطاع الغذاء في بريطانيا
الصحة العالمية: النقص بلقاح كورونا في افريقيا سيعيد العالم كله إلى المربع الأول
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر في كاليفورنيا
الصحة العالمية: النقص بلقاح كورونا في افريقيا سيعيد العالم كله إلى المربع الأول
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
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الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل علي كالورا زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا الموالية لداعش (بي بي سي)
منذ 1 ساعة
19 September، 2021
الجماعات الارهابية في اندونيسيا
الشرطة الاندونيسية
اندونيسيا
داعش
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